Foot – Angleterre (14e journée): victoire sur le fil de Liverpool devant Fulham (4-3)

Liverpool a renversé Fulham (4-3), lors des dernières minutes, dans un match intense pour prolonger son sans-faute à domicile et consolider sa place sur le podium de Premier League, dans une 14e journée, où Chelsea, en infériorité numérique, a dominé Brighton 3-2.

Les Reds, candidats au titre, sont passés tout près de la catastrophe à Anfield, où leur saison était jusqu’à présent parfaite avec dix victoires, toutes compétitions confondues.

Bousculés par le quatorzième du championnat, menés 3-2 la 80e minute, ils ont réussi à renverser la vapeur en toute fin de partie sur des buts superbes de Wataru Endo (87e, 3-3) et Trent Alexander-Arnold (88e, 4-3).

Ce succès in extremis permet à Liverpool (31 pts) de prendre la deuxième place avant le match de Manchester City (3e, 29 pts) contre Tottenham. Le leader Arsenal se trouve deux points devant, avec 33 unités.

Aston Villa, quatrième (29 pts), a lui réussit à gratter un point de son déplacement à Bournemouth (2-2) en égalisant à la 90e minute par Ollie Watkins, servi par Moussa Diaby.

Chez eux à Stamford Bridge, les Londoniens de Chelsea ont dominé Brighton (3-2) en ayant joué toute la seconde période à dix, un succès qui leur permet d’être dixièmes avec 19 points.

Les « Blues » ont évolué en infériorité après l’exclusion, pour un deuxième carton jaune, de Conor Gallagher (45e), porteur du brassard en l’absence du capitaine Reece James, suspendu après avoir été exclu le week-end dernier à Newcastle (défaite 4-1).

En seconde période, l’équipe de Mauricio Pochettino a pris le large sur un penalty d’Enzo Fernandez (65e, 3-1). Le champion du monde argentin avait déjà ouvert le score de la tête sur une passe dos au but de Benoît Badiashile (17e, 1-0), son premier but avec Chelsea.

Les « Blues » ont eu des frissons en fin de match avec la réduction du score de Joao Pedro (90e+2, 3-2), mais ils ont tenu bon.

Brighton, huitième avec 22 points, est désormais sous la pression de West Ham, neuvième avec un point de moins après son nul à domicile contre Crystal Palace (1-1).

