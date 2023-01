Foot-Angleterre (20e journée): derbies alléchants en série

La vingtième journée de Premier League, de

vendredi à dimanche, sera animée par des derbies chargés d’histoire et

d’enjeux.

Samedi après-midi, le choc entre les deux clubs de Manchester aura lieu à

Old Trafford. Humiliés 6-3 à l’aller, début octobre, les Red Devils

(quatrièmes) qui restent sur huit victoires consécutives à domicile, toutes

compétitions confondues, voudront démontrer les progrès effectués depuis et

gagner pour

revenir à un point des Citizens (deuxièmes).

Pour les joueurs de Pep Guardiola, accrochés récemment par Everton 1-1 en

championnat et battus 2-0 par Southampton, mercredi en Coupe de la Ligue,

une réaction est impérative pour ne pas donner l’occasion au leader,

Arsenal, d’accroître son avance de cinq points.

Les Gunners disputeront dimanche un derby du nord de Londres toujours

bouillant, dans l’antre du voisin honni, Tottenham.

Assurés de rester premiers à la fin de cette journée, ils devront tout de

même se méfier des Spurs, cinquièmes à deux points des places

qualificatives pour la Ligue des champions, qui doivent donc suivre le

rythme.

Un peu plus tôt, un autre derby londonien, entre Chelsea et Crystal

Palace, sera tout aussi capital pour des Blues, dixièmes, qui ont dix

points de retard dans la course à la C1.

Dans le même temps, Newcastle (troisième) accueillera Fulham (septième).

Samedi à 16h00, Liverpool (sixième) tentera contre Brighton de se relancer

après sa défaite 3-1 à Brentford, sous peine d’être distancé pour de bon.

Le programme:

Vendredi 13 janvier

Aston Villa – Leeds United

Samedi 14 janvier

Manchester United – Manchester City

Everton – Southampton

Wolverhampton – West Ham

Brighton – Liverpool

Nottingham Forest – Leicester

Brentford – Bournemouth

Dimanche 15 janvier

Chelsea – Crystal Palace

Newcastle – Fulham

Tottenham – Arsenal

