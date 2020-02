Foot – Angleterre (26e journée): Sheffield United aux portes de l’Europe

Vainqueur à domicile de Bournemouth (2-1), dimanche pour la 26e journée de Premier League, le promu

Sheffield United s’invite provisoirement dans les places européennes au nez et à la barbe de Tottenham ou Manchester United.

Avec ce succès, les “Blades” comptent 39 points et dépossèdent de la 5e place qualificative pour la Ligue Europa les “Spurs” (37) qui ne joueront que dimanche prochain, la journée ayant été étalée sur deux week-ends.

Le club du nord de l’Angleterre revient en outre à deux points de Chelsea (4e) et de la Ligue des Champions, et porte son avance sur Manchester United et Wolverhampton à 4 unités.

L’autre match de la journée, qui devait opposer en fin d’après-midi Manchester United à West Ham, a été reporté en raison de la tempête Ciara.