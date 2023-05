Foot – Angleterre: Arsenal bat Newcastle (2-0) et s’accroche dans la course au titre

Au prix d’une très grosse performance tactique, Arsenal est allé gagner dimanche chez le troisième Newcastle (2-0) et

s’accroche dans la course au titre.

Ce succès chez des Magpies qui n’avaient perdu qu’une fois à domicile cette saison, permet aux Gunners de revenir à un point de Manchester City, même s’ils comptent un match en plus que les tenants du titre.

Newcastle pourrait, lui, être dépassé par Manchester United, 4e avec deux points de moins, mais qui se déplace à West Ham en soirée lors du dernier

match de la 35e journée, alors que Liverpool rôde à trois longueurs, mais avec un match en plus.

Si les hommes de Mikel Arteta ont perdu la main dans la course au titre, ils ont montré qu’ils n’avaient aucune intention de baisser les bras après

avoir pointé pendant 30 journées en tête du classement cette saison.

Ils ont su se remettre d’un début de match compliqué où Jacob Murphy a trouvé le poteau après 2 minutes de jeu seulement, avant que l’arbitre

Chris Kavanagh, appelé sur le bord de la touche pour revoir les images, n’annule le pénalty qu’il avait sifflé pour une main de Jakub Kiwior sur une frappe de Bruno Guimaraes (8e).

Ils ont même rapidement repris pied en ouvrant le score à la 14e sur une frappe de 28 mètres de Martin Odegaard (1-0), le 13e but du Norvégien dans

le jeu cette saison, un record pour un milieu de terrain devant Frank Lampard en 2009/2010 (12).

C’est aussi son 15e but en championnat, ce qui permet à Arsenal d’avoir pour la première fois deux joueurs, avec Gabriel Martinelli, à 15 buts ou plus sur une saison de Premier League.

En début de seconde période, Martinelli a trouvé le haut de la transversale sur une frappe enveloppée dans la surface (51e).

Mais le Brésilien a fini par être décisif, même s’il a fallu attendre un coup de pouce de leur adversaire, Fabian Schur déviant dans ses cages son

centre en retrait appuyé à la 71e pour permettre à Arsenal de se détacher.

Outre le poteau en tout début de match, Newcastle regrettera la belle sortie de Aaron Ramsdale dans les pieds de Callum Wilson (28e) ou sa parade

sur une tête de Schur à 7 mètres du but (49e), mais il a pu mesurer ce qui sépare encore un candidat à la C1 et un candidat au titre, alors qu’Arsenal

continue à espérer un faux-pas des Citizens.

