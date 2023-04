Foot – Angleterre: Arsenal et Liverpool se neutralisent (2-2)

Liverpool a réussi à arracher un nul (2-2) au courage contre Arsenal, freiné dans sa quête d’un premier titre depuis 20 ans, dimanche, pour la 30e journée de Premier League.

Les Gunners qui ont six points d’avance sur Manchester City, mais avec un match en plus et un déplacement à l’Etihad dans 17 jours, avaient fait le break par Gabriel Martinelli (8e) et Gabriel Jesus (28e), mais Mohamed Salah (42e) et Roberto Firmino (87e) les ont privés de leur première victoire à Anfield Road depuis 10 ans.

Les locaux ont raté un pénalty raté par Salah et après avoir été mené 2-0.

