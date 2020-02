Foot-Angleterre: Liverpool privé de son capitaine Henderson pour trois semaines

Le capitaine de Liverpool, Jordan Henderson,

touché aux ischios-jambiers contre l’Atlético Madrid en Ligue des Champions

mardi, sera absent pour trois semaines, ont indiqué les Reds vendredi.

Le milieu de terrain a été touché à la fin du huitième de finale aller

perdu 1-0 par le leader incontesté et très probable futur champion

d’Angleterre, avec 22 points d’avance sur son plus proche poursuivant à 12

journées de la fin.

“On a entendu parler de pas mal de blessures aux ischios-jambiers un peu

partout en Premier League, Harry Kane, par exemple”, a souligne

l’entraîneur Jürgen Klopp au sujet de l’attaquant de Tottenham et capitaine

de la sélection anglaise qui n’est pas du tout certain d’être remis pour

l’Euro cet été.

Concernant Henderson, “ce n’est pas si grave, mais il sera indisponible,

je pense, pour trois semaines environ, ce qui n’est pas cool. Mais de notre

point de vue, on est quand même plutôt chanceux”, a-t-il ajouté lors d’une

conférence de presse avant le match lundi contre West Ham pour la 27e

journée de championnat.

Travailleur de l’ombre, Henderson (29 ans) est pourtant primordial dans

l’équilibre des Reds et il fait figure de favori chez les bookmakers pour

le titre de meilleur joueur de la saison décerné par les joueurs de Premier

League.

En son absence, Klopp peut s’appuyer sur Alex Oxlade-Chamberlain ou Naby

Keita.

Le timing de la blessure d’Henderson est aussi plutôt favorable, avec des

rencontres de championnat contre des adversaires modestes: West Ham (18e),

Watford (19e) et Bournemouth (16e).

Le match le plus délicat pendant cette période sera le huitième de finale

de Coupe d’Angleterre le 3 mars à Chelsea, huit jours avant le match retour

contre l’Atlético Madrid, pour lequel Klopp de désespère pas de récupérer

son joueur.