Foot – Bayern Munich: Lucas Hernandez reprend l’entraînement (club)

Le défenseur international français du Bayern Munich Lucas Hernandez, blessé lors du Mondial-2022, poursuit son retour, un mois après avoir repris l’entraînement foncier, a annoncé lundi son club.

« Il est passé à la phase suivante de sa reprise avec quelques passes et quelques exercices de dribble », a indiqué le Bayern Munich sur son compte Twitter, sans donner de dates pour son retour à l’entraînement avec ses coéquipiers et en compétition.

Le défenseur avait été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit dès la neuvième minute de jeu du premier match de l’équipe de France au Mondial au Qatar contre l’Australie, en novembre. Il avait ensuite été opéré à Innsbruck (Autriche).

La durée d’indisponibilité est généralement d’au moins six mois pour ce genre de blessure. La 34e et dernière journée du Championnat d’Allemagne est programmée le 27 juin.

