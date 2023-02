Foot-Bundesliga: le Bayern s’impose face à Wolfsburg (4-2)

Le Bayern de Munich s’est imposé sur la pelouse de Wolfsburg (4-2) dimanche soir et conserve ainsi la tête du championnat d’Allemagne après 19 journées.

A neuf jours du huitième de finale aller de la Ligue des champions au Parc des Princes contre le Paris SG, les hommes de Julian Nagelsmann remportent un onzième succès cette saison.

Le Bayern compte 40 points au championnat, soit un de plus que l’Union Berlin (39), et trois de plus que le Borussia Dortmund (37).

Les Munichois recevront samedi prochain le VfL Bochum à l’occasion de la 20e journée, avant de se déplacer à Paris en C1.

