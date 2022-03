Foot-C.Africain: Plus de 1,890 MD de dettes et d’amendes réglés acquittées

Le comité directeur du Club Africain a annoncé qu’il vient de régler une nouvelle série de dossiers et d’amendes dont le montant total s’élève à 1 milliard et 892 mille dinars, au titre notamment de dix litiges avec l’entraîneur Lassad Dridi et l’entraîneur-adjoint Zied Zayoud et avec les joueurs Zakaria Labidi, Yassine Mikari, Stéphane Nater et Naim Dhifallah.

L’instance dirigeante du club rouge et blanc est également parvenue à rembourser les dettes envers un hôtel remontant à 2015, et à régler trois dossiers de sociétés de services privées, annonce le club dans un communiqué.