Foot – C1: le Real Madrid s’impose 3 à 2 à Naples

Le Real Madrid a remporté le choc du groupe C de la Ligue des champions en s’imposant 3 à 2, sur le terrain de Naples, mardi.

Le Napoli, champion d’Italie en titre, a pourtant pris l’avantage grâce à Leo Ostigard (19e) puis, après deux buts madrilènes (27e et 34e), est revenu à la hauteur du Real, mais un tir fulgurant de Federico Valverde, repoussé par le gardien napolitain dans son propre but, a donné la victoire aux Espagnols (78e).

Résultats des matches de la 2e journée du Groupe C:

Mardi 3 octobre

Naples (ITA) – Real Madrid (ESP) 2 – 3

Union Berlin (GER) – Sporting Braga (POR) 2 – 3

Déjà joués:

Sporting Braga (POR) – Naples (ITA) 1 – 2

Real Madrid (ESP) – Union Berlin (GER) 1 – 0

Classement: Pts J G N P bp bc dif

Real Madrid (ESP) 6 2 2 0 0 4 2 2 Naples (ITA) 3 2 1 0 1 4 4 0 Sporting Braga (POR) 3 2 1 0 1 4 4 0 Union Berlin (GER) 0 2 0 0 2 2 4 -2