Foot – CAF Awards 2023 : la liste des finalistes dévoilées

La liste des finalistes pour les CAF Awards 2023 a été dévoilée jeudi par la Confédération africaine de football (CAF).

Les joueurs Mohamed Salah (Egypte/Liverpool), Achraf Hakimi (Maroc/Paris Saint-Germain) et Victor Osimhen (Nigeria/SSC Napoli) sont les finalistes de la catégorie du joueur africain de l’année.

Le vainqueur final de chaque catégorie sera décidé après les votes d’un panel composé de la Commission Technique de la CAF, des professionnels des

médias, des entraineurs et capitaines des associations membres et des clubs impliqués dans les phases de groupe des compétitions interclubs.

Liste des finalistes CAF Awards 2023 :

Joueur Africain de l’Année:

Mohamed Salah (Egypte/ Liverpool), Achraf Hakimi (Maroc/Paris Saint-Germain), Victor Osimhen (Nigeria/SSC Napoli).

Joueuse Africaine de l’Année :

Asisat Oshdala (Nigeria), Thembi Kgtlana (Afrique du Sud), Barbra Banda (Zambie)

Gardien de But de l’Année (messieurs):

Mohamed El Shenawy (Egypte/Al Ahly), Yassine Bounou (Maroc/Al Hilal), Andre Onana (Cameroun/Manchester United).

Gardien de But de l’Année (dames):

Andile Dlamini (Afrique du Sud), Chiamaka Nnadozie (Nigeria), Khadidja Er-Rmichi (Maroc).

Joueur Interclubs de l’Année:

Fiston Mayele (RD Congo), Peter Shalulile (Namibie), Percy Tau (Afrique du Sud).

Jeune Joueur de l’Année :

Abdessamad Ezzalzouli (Maroc/Bétis), Lamine Camara (Sénégal/Génération Foot/Metz), Amara Diouf (Sénégal/Génération Foot).

Equipe Nationale de l’Année messieurs:

Gambie, Maroc, Sénégal.

Equipe nationale de l’Année dames :

Maroc, Nigeria, Afrique du Sud.

Club de l’Année messieurs:

Al Ahly (Egypte), Wydad Athletic Club (Maroc), Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud).

Club de l’Année dames :

Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), Sporting Casablanca (Maroc), AS FAR (Maroc).

Entraîneur de l’Année messieurs:

Abdelhak Benchikha (USM Alger/Algérie), Walid Regragui (Maroc), Aliou Cisse (Sénégal).

Entraîneur de l’Année dames:

Jerry Tshabalala (Afrique du Sud), Desirée Ellis (Afrique du Sud), Reynald Pedros (Maroc).

