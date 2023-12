Foot – CAF Awards 2023: Osimhen sacré Ballon d’Or 2023

L’attaquant nigérian Victor Osimhen a été élu lundi Ballon d’Or africain de l’année 2023, lors d’une cérémonie organisée par la Confédération africaine de football à Marrakech, au Maroc.

Osimhen, champion d’Italie avec Naples la saison passée, a devancé l’Egyptien Mohamed Salah (Liverpool) et le défenseur marocain Achraf Hakimi (Paris SG) dans la course au Ballon d’Or africain.

Chez les femmes, c’est sa compatriote Asisat Oshoala, déjà primée à cinq reprises, qui a été élue meilleure joueuse de l’année pour la sixième fois.

Le club égyptien d’Al Ahly FC, vainqueur de sa 11e Ligue des champions africaine, un record, a été sacré club masculin de l’année tandis que le titre féminin est revenu au club sud-africain de Mamelodi Sundowns.

Le Maroc a été sacré meilleure équipe masculine de l’année, le Nigeria meilleure équipe féminine.

Le prix d’Entraîneur de l’Année 2023 a été attribué au sélectionneur du Maroc Walid Regragui pour son travail avec les Lions de l’Atlas et son parcours en Coupe du monde. Chez les femmes, le titre est revenue à la Sud-africaine Desiree Ellis.

Le portier des Lions de l’Atlas, Yassine Bounou été élu de son côté gardien africain de l’année pour ses performances avec le Maroc et Séville, tandis que le titre féminin est revenue à Chiamaka Nnadozie, gardienne des Super Falcons et de Paris FC.

Le Sénégalais Lamine Camara a remporté le titre de meilleur jeune joueur de l’année et la Marocaine Nesryne El Chad celui de la catégorie féminine.

Dans la catégorie de meilleur joueur interclubs 2023, le titre a été attribué au joueur d’Al Ahly, le Sud-Africain Percy Tau chez les hommes, et à la Marocaine Fatima Tagnaout, attaquante de l’AS Far.

