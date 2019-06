Foot – CAN-2019 : Les aigles de Carthage poursuivent leur prépration en attendant le retour des locaux

La sélection tunisienne de football a effectué une séance d’entrainement, jeudi après-midi, sur la pelouse du stade olympique d’El Menzah, dans le cadre de son stage de préparation pour la phase finale de la coupe d’Afrique des nations, CAN-Egypte 2019 (21 juin-19 juillet).

A la veille de son premier test amical face à son homologue irakienne, la sélection tunisienne poursuit sa préparation avec la participation seulement des joueurs évoluant à l’étranger, en raison des engagements continentaux et en coupe de Tunisie des joueurs locaux.

A ce propos, le sélectionneur national, le Français Alain Giresse a qualifié d’important le match de demain contre l’Irak dans le processus de préparation pour la CAN 2019 amorcée depuis samedi dernier, indiquant qu’il abordera le match avec l’effectif mis à la disposition de son staff pour pouvoir travailler davantage sur le collectif à mettre en place en prévision de la phase finale de la CAN en Egypte.

Interrogé sur la décision de la Confédération africaine de football de faire rejouer la finale retour de la Ligues des champions d’Afrique, Giresse a jugé “regrettable” cette sanction pour l’Espérance, formant le souhait que cette “situation soit provisoire et que tout rentrera dans l’ordre normal des choses”.

De son côté, Moataz Zemzemi (défenseur-Strasbourg), estime que le match contre l’Irak permettra au groupe d’entrer dans le vif du sujet et d’aborder plus sérieusement la préparation de la CAN.

Pour Zemzemi, une fois l’effectif au complet avec l’arrivée en sélection des locaux, le vrai travail commencera et qu’en attendant, le match de demain sera l’occasion de faire une bonne prestation et d’espérer s’imposer dans le groupe.

Pour sa part, Yassine Meryeh (défenseur-Olympiakos) a indiqué que “ce stage permettra à la sélection de peaufiner les derniers préparatifs avant la CAN et de travailler plus sur nos faiblesses pour aller en Egypte dans les meilleures conditions”.

“Désormais mon rôle en tant que joueur cadre de la sélection est également celui de veiller à la bonne intégration des jeunes venus”, a-t-il ajouté.

Ali Maaloul (défenseur-Al Ahly d’Egypte), estime, quant à lui, que tous les matches amicaux programmés constituent de tests grandeur nature avant la phase finale.

Selon Maaloul, le groupe dans lequel évoluera la Tunisie durant la CAN compte de bonnes équipes, mais la sélection tunisienne demeure confiante en ses capacités et avec l’arrivée du reste des joueurs notamment les locaux, il sera temps de travailler sans relâche pour se donner toutes les chances de réussir.

De son côté, Rami Bedoui (défenseur-Al Fayhaa A. Saoudite) a jugé importante la confrontation contre la sélection irakienne qu’il qualifie de respectable. “C’est un bon test et une bonne entrée en matière en prévision de la CAN”, a-t-il fait remarquer.

Et d’ajouter qu’un résultat positif laissera s’installer un bon climat de travail et la sérénité dans le groupe.

La sélection irakienne était, rappelle-t-on, arrivée lundi matin à Tunis avant d’effectuer une première séance d’entrainement dans l’après-midi à l’annexe du stade de Radès.

Sur un autre plan, la Fédération tunisienne de football (FTF) avait décidé d’affréter un avion spécial pour le déplacement de la sélection en Croatie, samedi 8 juin afin de garantir les meilleures conditions de voyage pour le groupe. Pour leur deuxième match amical, les aigles de Carthage affronteront la Croatie le 11 juin en cours.

A noter que les coéquipiers de Youssef Msakni auront à disputer un troisième match amical le 17 juin contre le Burundi à Radès.

La sélection tunisienne est, rappelle-t-on, en stage depuis samedi dernier en prévision de la CAN programmée du 21 juin au 19 juillet 2019 en Egypte.

Les aigles de Carthage évolueront au sein du groupe E aux côtés du Mali, de l’Angola et de la Mauritanie.