Foot-CAN 2021 (Groupe J) 2e journée : Classement

Au terme de la 2e journée du Groupe J des éliminatoires de la CAN 2019, disputée mardi, le classement s’établit comme suit:

2e journée

19 novembre

Guinée équatoriale – Tunisie 0-1

Libye – Tanzanie 2-1

déjà disputés

1re journée vendredi 15 novembre

Tanzanie – Guinée équatoriale 2-1

Tunisie – Libye 4-1

Classement

PTS J G N P BP BC DIF

1) Tunisie 6 2 2 0 0 5 1 +4

2) Tanzanie 3 2 1 0 1 3 3 0

3) Libye 3 2 1 0 1 3 5 -2

3) G.Equatoriale 0 2 0 0 2 1 3 -2

NB: Les deux premiers de chaque groupe iront au Cameroun pour la 33e de la CAN en juin et juillet 2021.

reste à disputer:

3e journée (dates à confirmer)

31 août 2020

Tunisie – Tanzanie

Libye – Guinée équatoriale

4e journée (dates à confirmer)

8 septembre

Tanzanie – Tunisie

Guinée équatoriale – Libye

5e journée (dates à confirmer)

5 octobre

Libye – Tunisie

Guinée équatoriale – Tanzanie

6e journée (dates à confirmer)

9 novembre

Tanzanie – Libye

Tunisie – Guinée équatoriale