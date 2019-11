Foot-CAN 2021 : La Tunisie bat la Libye 4 à 1

La sélection tunisienne de football s’est imposée face à son homologue libyenne 4 à 1 (mi-temps : 2-1), en match comptant pour la 1re journée des qualifications de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021 (Gr.J), disputé vendredi soir au stade de Radès.

L’attaquant de Saint-Etienne Wahbi Khazri a ouvert le score à la 33 sur penalty et le milieu offensif de l’O.Marseille Seifeddine Khaoui doublait la marque à la 42. Dans les arrêts Hamdou Houni réduisait le sort pour la Libye.

En seconde période, Khaoui inscrivait son doublé et le troisième pour son équipe à la 52 et Wahbi Khazri l’imitait à la 89 en marquant un deuxième but, le quatrième pour les Aigles de Carthage.

Les protégés de Mondher Kebaier, finalistes de la précédente édition, se déplaceront ce week-end à Malabo, pour disputer le match de la 2e journée, mardi soir face à la Guinée Equatoriale.