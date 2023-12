Foot – CAN-2024 (préparation) : le Mali et le Cap-Vert au menu du onze national

La sélection tunisienne de football affrontera en janvier prochain, la Mauritanie et le Cap-Vert, en matches de préparation pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2023, annonce la Fédération Tunisienne de Football, jeudi, sur sa page officielle facebook.

Les Aigles de Carthage seront confrontés aux Aigles maliens, le samedi 6 janvier au stade Hammadi Agrebi de Radès, avant d’affronter le Cap-Vert le mercredi 10 janvier au même stade.

Lors du premier tour de la phase finale de la CAN-2024 (13 janvier-11 février), la Tunisie évoluera dans le groupe D aux côtés du Mali, de l’Afrique du Sud et de la Namibie. Le Cap-Vert a été, de son côté, versé dans le groupe B aux côtés de l’Egypte, du Ghana et du Mozambique.

