Foot – CAN-2024 (qual.) : le onze national affirme être prêt pour affronter la Libye

Les membres de la sélection nationale de football ont affirmé, mardi, être prêts pour la double confrontation face à la Libye prévue les 24 et 28 mars, pour le compte des 3e et 4e journées des qualifications à la Coupe d’Afrique des nations (Côte d’Ivoire 2024).

En marge de la séance d’entraînement effectuée mardi au stade annexe de Radès, l’entraîneur-adjoint Ali Boumnijel a souligné l’importance que revêt le match face à la Libye pour tous les joueurs, affirmant que le groupe est fin prêt pour cette confrontation et il est déterminé à remporter une victoire qui conforterait ses chances de qualification pour la phase finale.

Il a indiqué que la porte de la sélection est ouverte à tous les joueurs ajoutant que la polémique créée autour de la situation du joueur de Clerment Foot, Seifeddine Khaoui, et sa non convocation est inappropriée.

« Ving-quatre heures avant l’annonce de la liste, l’attaquant avait informé le staff technique national qu’il était blessé et qu’il n’était pas prêt du tout physiquement, ce qui explique sa non convocation », a expliqué Boumnijel.

De son côté, le défenseur Montassar Talbi a indiqué que le onze national abordera la rencontre face à la Libye sous le signe de la victoire promettant au public tunisien de réaliser un résultat positif.

« Nous tenterons de livrer une prestation digne de la réputation de la Tunisie et nous sommes déterminés à aller de l’avant pour assurer notre qualification en phase finale », a-t-il ajouté.

Le joueur Aissa Laidouni a, pour sa part, reconnu que « le match ne sera pas facile, mais les aigles de Carthage vont faire tout leur possible pour l’emporter », ajoutant que les bons résultats sont le fruit du travail et de la persévérance.

Haythem Jouini a également mis en garde contre la sous-estimation de l’adversaire, précisant que la sélection libyenne est une équipe qui force le respect et qui compte dans ses rangs des joueurs capables de faire la différence.

Rappelons que la séance d’entraînement de mardi a enregistré la participation de tous les joueurs après l’arrivée, lundi soir, de Hannibal Mejbri, Elyès Sekhiri et Anis Ben Slimane.

Le match de la troisième journée des qualifications (groupe J) aura lieu vendredi au stade Hammadi Agrebi de Radès à partir de 21h30 et sera dirigé par l’arbitre algérien Mustapha Ghorbal, tandis que la rencontre de la quatrième journée est prévue mardi 28 mars à Benghazi à la même heure.

La Tunisie occupe la tête du classement du groupe J avec 4 points, devant la Guinée Equatoriale et la Libye (3 points chacune), tandis que le Botswana ferme la marche (1 point).

