Foot – CAN Dames Maroc 2024 (2e tour retour): La Tunisie bat le Congo 1-0 et valide son billet pour la phase finale

La sélection tunisienne féminine de football s’est qualifiée pour la phase finale de la coupe d’Afrique des nations de football 2024 au Maroc, après le nul concédé mardi à Brazzaville avec le Congo 1-1 en match comptant pour le dernier tour retour des qualifications.

Le but tunisien a été signé Sabrine Ellouzi dés la 1re minute de la seconde mi-temps.

Pour rappel, la Tunisie s’était imposée à l’aller 5-2.

A noter que les filles tunisiennes s’étaient qualifiées pour la CAN 2008 en Guinée Equatoriale, et pour l’édition 2002 au Maroc.

- Publicité-