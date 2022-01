Foot-CAN: La CAF inflige une amende de 5 mille dollars au coach Mondher Kebaier et au gardien Ben Mustapha

La commission de discipline de la Confédéraion africaine de football (CAF) a infligé une amende de 5000 dollars au sélectionneur national Mondher Kbaier pour son comportement lors de la défaite face à la Gambie (0-1).

La même amende a été infligée au gardien de but tunisien Farouk Ben Mustapha pour « comportement regrettable » lors de la même rencontres.

Enfin, la Fédération tunisienne de football (FTF) a été « rappelée à l’ordre concernant le respect des principes de loyauté, d’intergrité, d’esprit sportif et d »éthique ».

Mondher Kebaier et Farouk Ben Mustapha avaient tous deux écopé d’un carton rouge alors qu’ils étaient sur le banc lors du match de la 3e et dernière journée de la phase de poules de la CAN Cameroun 2021, perdue par la Tunisie face à la Gambie (0-1), jeudi soir à Limbé.