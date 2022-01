Foot-CAN: La Tunisie abordera le match contre le Burkina avec une égale détermination

Le sélectionneur nationale adjoint Jalel Kadri a déclaré que la sélection abordera le quart de finale de la CAN du Cameroun face au Burkina Faso avec la même détermination affichée en huitièmes de la compétition pour confirmer la belle prestation livrée devant le Nigéria et le rythme ascendant pris par l’équipe.

- Publicité-

« Nous n’envisagerons pas la confrontation avec le Burkina Faso avec une moindre importance. Au contraire nous comptons négocier ce quart de finale avec tout le sérieux et la concentration requis et nous allons, pour ce faire, étudier au préalable les forces et les faiblesses de cet adversaire pour mettre au point le plan tactique adéquat », a assuré Kadri qui s’exprimait vendredi en conférence de presse d’avant-match.

S’agissant des conditions particulières vécues par la sélection tunisienne au vu du nombre des contaminations par le Covid en son sein, Jalel Kadri a indiqué avoir été privé ainsi que le staff technique tunisien de plusieurs éléments importants à cause du coronavirus, mais que l’homogénéité du groupe a permis d’avoir des joueurs, qu’ils soient remplaçants ou titulaires, à répondre toujours présents et prêts à s’acquitter de leur rôle.

Et le sélectionneur adjoint d’ajouter que les dernières nouvelles relatives au rétablissement des joueurs Mohamed Ali Ben Romdhane et de Mohamed Amine Ben Hmida ainsi que du sélectionneur national Mondher Kebaier et du médecin de la sélection, Souheil Chamli sont autant de facteurs qui ne manqueront pas de booster le moral des troupes.

De son côté, l’attaquant Wahbi Khazri a déclaré qu’après le match face au Nigéria, les aigles de Carthage ont montré qu’ils étaient capables de vaincre n’importe quel adversaire, expliquant que le Burkina Faso est une équipe qui développe un jeu équilibré entre la défense et l’animation offensive.

Pour le stéphanois: « La Tunisie est appelée à jouer sur sa vraie valeur, à être disciplinée sur le terrain et à profiter de toutes les solutions qui lui sont disponibles en attaque, tout en exploitant au mieux les qualités individuelles de Youssef Msakni et Seifeddine Jaziri ».

Pour rappel, la sélection de Tunisie parachève cet après-midi sa préparation en prévision du quart de finale de la CAN contre le Burkina Faso, prévu demain samedi à parti de 20h à Garoua.