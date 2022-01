Foot-CAN: « Le match Tunisie-Burkina Faso s’annonce difficile », prévoit Youssef Zouaoui

L’entraîneur Youssef Zouaoui a estimé que le match de quart de finale de la Coupe d’Afrique des nations (Cameroun-2021) qui opposera, samedi à Garoua, la sélection tunisienne à son homologue burkinabè, s’annonce difficile.

« Le niveau de l’équipe burkinabè est similaire à celui de la Tunisie, d’autant plus elle a eu affaire à des adversaires costauds et réussi notamment à tenir forte tête au Cameroun, en match d’ouverture de la CAN. Elle a également démontré une grande forme physique lors de son dernier match face au Gabon en tenant pendant 120 minutes avant de jouer les tirs au but », a expliqué le technicien tunisien, dans une déclaration à l’agence TAP.

« Les clés de la victoire résident dans la préparation des joueurs, une bonne couverture défensive, l’efficacité offensive et la concrétisation des occasions », a-t-il ajouté.

L’ancien entraîneur national a, par ailleurs, salué la prestation du défenseur Bilel Ifa le considérant comme « l’un des meilleurs joueurs de l’équipe de Tunisie à l’heure actuelle, en s’imposant comme titulaire dans le onze national lors des six derniers matches de la Coupe arabe de la FIFA (Qatar 2021) et les quatre rencontres de Coupe d’Afrique, toujours avec le même niveau ».

Il a également souligné que la réussite des tirs au but, talon d’Achille jusqu’ici du onze national, nécessite une spécialité, une force de caractère et une présence d’esprit.

Le technicien tunisien a insisté sur la nécessité d’accorder suffisamment d’importance à la préparation des tirs au but selon des règles strictes, soulignant qu’un tir au but réussi peut transformer le cours du match.

La Tunisie, rappelle-t-on, affrontera le Burkina Faso samedi prochain, à partir de 20h00, au stade Roumedi Adjia de Garoua.