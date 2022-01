Foot-CAN: Le Nigéria disputera son match contre la Tunisie comme si c’était la finale

L’entraîneur de la sélection nigériane Augustine Eguavoen a affirmé que les Super Eagles se donneront à fond dans le match des huitièmes de finale de demain contre la Tunisie, comme s’il s’agissait d’un dernier match.

Le Nigeria a pris la tête du Groupe D avec le maximum de neuf points, tandis que la Tunisie est l’un des meilleurs perdants, après avoir terminé dernier du Groupe F avec seulement trois points.

S’entretenant avec le journal de Lagos « The Guardian » Eguavoen a déclaré qu’ils aborderont le match avec « tous et tout », sachant parfaitement qu’il n’y a pas de place pour faire des modifications.

« C’est la phase à élimination directe, et vous devez déployer toutes les tactiques pour gagner. Si vous échouez, vous rentrez chez vous. Nous ne sommes pas prêts à rentrer à la maison maintenant, donc nous devons gagner », a déclaré Eguavoen.

Eguavoen, qui a mené les Super Eagles en demi-finale de l’édition 2006 de la Coupe d’Afrique des Nations en Egypte, a laissé entendre que les joueurs sont pleinement conscients de la nature chatouilleuse de toutes les équipes nord-africaines. « Nous sommes prêts pour la tâche contre la Tunisie, des joueurs à l’équipe technique. Nous sommes tous conscients qu’une opportunité comme celle-ci ne se présente que rarement. Quand on l’a, on la saisit. C’est notre évangile dans ce tournoi. »

Il a révélé que son rêve est de soulever une nouvelle fois le trophée de l’AFCON, comme il l’a fait en tant que joueur à Tunisie 94.

Eguavoen a laissé entendre que l’entraînement d’hier et d’aujourd’hui déterminerait si l’équipe qui a disputé les matches de groupe contre les Pharaons d’Égypte, le Soudan et la Guinée Bissau sera alignée ou non, ou si de nouveaux joueurs seront recrutés.