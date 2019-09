Foot-CAN2019/JO202 (Qualifications):Dernières retouches pour la sélection olympique tunisienne avant la confrontation contre le Cameroun

La sélection tunisienne olympique de football a effectué jeudi, sa dernière séance d’entrainement sur la pelouse du stade de Yaoundé, où elle sera opposée vendredi (15h30), à son homologue camerounaise pour le compte du 3e et dernier tour des qualifications pour la coupe d’Afrique des nations (8-22 novembre 2019) et les JO de Tokyo 2020.

Tous les joueurs ont pris part à cette séance qui a duré 45 minutes et au cours de laquelle, le sélectionneur Farid Ben Belgacem a axé le travail sur les aspects technico-tactiques afin de conférer davantage d’efficacité et d’efficience au rendement du groupe.

La Confédération africaine de football avait, rappelle-t-on, désigné un trio arbitral congolais pour diriger ce match.

La réunion technique se tiendra ce soir à partir de 18h au siège de la Fédération camerounaise de football.