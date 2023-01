Foot – CHAN 2022: les sélections mauritanienne et malienne en stage en Tunisie

Les sélections nationales mauritanienne et malienne effectuent un stage de préparation en Tunisie, en prévision du Championnat d’Afrique des nations des joueurs locaux (CHAN-2022) prévu du 13 janvier au 4 février en Algérie.

La Fédération mauritanienne de football (FMF) a indiqué dans un communiqué que la sélection des « Mourabitounes », dirigée par l’entraîneur Amir Abdo, disputera deux matches amicaux lors de son stage dans la ville de Tabarka, contre la Côte d’Ivoire (le 9 janvier) et le Niger (le 14 janvier), avant de rallier la ville d’Oran où se dérouleront les matches de la poule D, aux côtés du Mali et de l’Angola.

Les « Mourabitounes » locaux avaient achevé leur stage à Nouakchott, mardi, avant leur déplacement en Tunisie.

De son côté, la sélection nationale malienne effectue un stage de préparation de 10 jours dans la région tunisienne d’El Kantaoui où elle disputera des matchs amicaux face à des équipes africaines et des clubs tunisiens.

- Publicité-