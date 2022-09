Foot: Chelsea se sépare du coach Thomas Tuchel

Le club londonien de Chelsea a annoncé, mercredi, s’être séparé de son entraîneur allemand, Thomas Tuchel, au lendemain de la défaite des Blues en ligue des champions contre le Dinamo Zagreb (1-0).

« Les nouveaux propriétaires, qui ont franchi le cap des 100 jours depuis la reprise du club, estiment que le moment est venu de procéder à cette transition », indique un communiqué de la formation de l’ouest de Londres.

« Au nom de tous les membres du Chelsea FC, le club souhaite exprimer sa gratitude à Thomas et à son équipe pour tous leurs efforts », ajoute la même source, assurant que Tuchel occupera une place importante dans l’histoire du club après avoir remporté la Ligue des champions, la Supercoupe d’Europe et la coupe du monde des clubs lors de son passage.

Chelsea précise qu’il n’y aura pas d’autre commentaire sur le sujet tant qu’un nouvel entraîneur n’aura pas été nommé.

L’ancien entraîneur du Borussia Dortmund et du Paris St-Germain, âgé de 49 ans, quitte donc Stamford Bridge après un début de saison décevant en Premier League, le club ayant été battu par Leeds et Southampton.

Tuchel a été nommé à la tête des Blues en janvier 2021, en remplacement de Frank Lampard, et a mené le club à son deuxième titre en Ligue des champions quatre mois plus tard. Il a ensuite remporté la Supercoupe de l’Uefa et la Coupe du monde des clubs plus tard dans l’année.