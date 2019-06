Foot – Copa América (Groupe A) : le Brésil et le Pérou en tête

Avec le match nul 0-0 du Brésil face au Venezuela et la victoire 3-1 du Pérou sur la Bolivie, le groupe A de la Copa América reste totalement ouvert avant la dernière journée qui opposera les deux leaders.

A Salvador, les Brésiliens ont largement dominé leur rencontre face au Venezuela, mais sont sortis du terrain sous les sifflets.

Gabriel Jesus (59è) et Philippe Coutinho (88è) ont bien fait trembler les filets, mais leurs buts ont été annulés par l’arbitrage vidéo, Roberto Firmino ayant été signalé hors-jeu lors des deux actions.

Au stade Maracana de Rio de Janeiro, Paolo Guerrero a marqué à 35 ans son 12è but en Copa América, ce qui fait de lui le meilleur buteur du tournoi en activité, à égalité avec le Chilien Eduardo Vargas.

Avec 4 points, le Brésil reste en tête du groupe A, grâce à une meilleure différence de buts que le Pérou, son adversaire lors du dernier match.

Avec deux points, Venezuela, qui avait déjà fait match nul 0-0 contre le Pérou samedi dernier, peut encore rêver de terminer en tête, en cas de victoire sur la Bolivie et de nul entre Péruviens et Brésiliens.

Le point sur le groupe A:

Vendredi

Brésil – Bolivie 3 – 0

Samedi

Venezuela – Pérou 0 – 0

Mardi

Pérou – Bolivie 3 – 1

Brésil – Venezuela 0 – 0

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Brésil 4 2 1 1 0 3 0 3

2. Pérou 4 2 1 1 0 3 1 2

. Venezuela 2 2 0 2 0 0 0 0

4. Bolivie 0 2 0 0 2 1 6 -5