Foot-Coronavirus : Le Club Africain annonce la guérison de l’entraîneur Lassaad Dridi et du vice-président

Le Club Africain (ligue 1 tunisienne) annonce sur sa page officielle Facebook, la guérison de l’entraîneur de l’équipe première Lassaad Dridi et du vice président du club, Hamza Oueslati, du coronavirus,

Tous les joueurs et le reste du staff technique ont été soumis à des tests de dépistage et seul Khalil Kassab a été diagnostiqué positif et placé en quarantaine, précise la même source.