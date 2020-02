Foot-Coupe arabe des nations U20: La Tunisie affrontera le Maroc en demi-finale le 2 mars prochain

La sélection nationale juniors de football affrontera le Maroc le 2 mars prochain en demi-finale de la coupe arabe des nations des moins de 20 ans disputée en Arabie Saoudite.

La Tunisie, rappelle-t-on, s’est qualifiée plus tôt en début d’après-midi, aux dépens de l’Algérie (2-0), tandis que le Maroc s’est qualifié pour le dernier carré en battant la Libye grâce à la séance fatidique des tirs au but (0-0, aux t.a.b :9-8).

Les quarts de finale se poursuivent à partir de 16h30 avec les deux

derniers matchs au programme : Egypte- Irak à Al Khobr et Sénégal – Bahreïn à Ryad.

Les demi-finales se joueront elles le lundi 2 mars, soit trois jours avant la finale programmée au stade de l’Emir Mohamed Ben Fahd à Dammam.

Résultats partiels des quarts de finale :

Al Khobr : Tunisie – Algérie 2-0

Ryad : Maroc- Libye 0-0 (aux t.a.b : 9-8)

Al Khobr : Egypte- Irak 16h30

Ryad : Sénégal – Bahreïn 16h30.