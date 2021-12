Foot-Coupe arabe: La Tunisie décidée à prendre le meilleur sur l’Algérie!

Les champions d’Afrique, l’Algérie et la Tunisie, s’affrontent aujourd’hui en finale de la Coupe arabe, dans l’espoir d’achever leur impressionnant parcours au Qatar en soulevant le prestigieux trophée au superbe stade Al Bayt.

Cette confrontation promet un grand feu d’artifice, car les deux géants nord-africains ont fait preuve d’un grand flair offensif et d’un jeu fluide sur la voie du titre, estiment les observateurs présents à Doha, cités par « The Peninsula ».

La Tunisie sera à la recherche de son deuxième titre en Coupe arabe après avoir remporté l’édition inaugurale en 1963, tandis que l’Algérie vise son premier sacre.

L’Algérie, qui a remporté des victoires difficiles contre le Maroc et le Qatar, champion d’Asie, lors des phases à élimination directe, abordera la finale avec un léger avantage sur la Tunisie, car elle reste la seule équipe invaincue dans le tournoi, n’ayant manqué qu’une victoire lors de son match nul contre l’Égypte en phase de groupe, estiment les mêmes sources.

Après avoir subi une défaite surprise face à la Syrie dans le groupe B, la Tunisie a rebondi en battant Oman en quart de finale avant de battre l’Égypte grâce à un but contre son camp en demi-finale. Les Aigles de Carthage, entraînés par Mondher Kebaier, aborderont toutefois la finale sans le défenseur Yassine Meriah, qui s’est déchiré les ligaments croisés en demi-finale.

En son absence, l’entraîneur Kebaier espère que le meilleur buteur du tournoi, Seifeddine Jaziri, brillera également aujourd’hui en ajoutant à son total de quatre buts. Le capitaine Youssef Msakni, auteur de deux buts, sera également un joueur clé, tout comme le milieu de terrain Hannibal Mejbri, qui a été élu homme du match lors des trois dernières sorties de la Tunisie.

Une finale difficile, dit le coach algérien,

Les Guerriers du désert, quant à eux, tenteront de tirer le meilleur parti d’une défense tunisienne affaiblie par l’absence du trio de tête composé du capitaine Yacine Brahimi, de Baghdad Bounedjah et de Youssef Belaili.

Lors de la dernière confrontation entre ces deux adversaires familiers, l’Algérie a battu la Tunisie 2-0 en amical en juin de l’année dernière. Cependant, les champions d’Afrique en titre n’ont pas battu la Tunisie en match de compétition au niveau senior depuis 34 ans, leur dernière victoire remontant à mars 1987, en éliminatoires de la Coupe d’Afrique, où ils s’étaient imposés 1-0. Depuis lors, la Tunisie s’est imposée à quatre reprises, tandis que deux de ses matches se sont soldés par un nul.

Connaissant bien l’histoire, l’entraîneur algérien Madjid Bougherra s’attendait à une finale difficile, affirmant que l’équipe la plus compétitive remportera le titre.

« C’est un derby nord-africain et les deux équipes se connaissent bien. C’est un match ouvert et l’équipe qui sera la meilleure sur le terrain gagnera », a déclaré Bougherra lors d’une conférence de presse préfinale hier.

« Depuis le jour de notre arrivée au Qatar, nous n’avons qu’un seul objectif, gagner tous les matchs que nous jouons. Nous ne pensons qu’à gagner le trophée demain », a-t-il ajouté.

L’Algérie a battu le Maroc aux tirs au but lors d’un quart de finale épique, et l’homme de 39 ans prédit un combat similaire contre la Tunisie.

« La Tunisie a beaucoup d’expérience et elle a mérité d’être en finale. Ce sera comme un match contre le Maroc car c’est un autre derby nord-africain. L’équipe qui montrera le meilleur esprit de combat gagnera. Nous avons joué des matches très difficiles sans avoir beaucoup de temps pour récupérer, et j’espère que les joueurs seront en forme et aborderont le match avec des jambes fraîches », a-t-il ajouté.

« Nous devons être très concentrés contre la Tunisie », a-t-il ajouté.

L’Algérien Mohamed Amine Tougai a déclaré : « Ce sera une rencontre très spéciale pour moi. C’est une source de motivation de connaître les joueurs adverses, bien sûr, mais il faut admettre qu’ils me connaissent aussi. Nous allons jouer cartes sur table. Nous devrons être concentrés pour gagner. »

La Tunisie jettera toutes ses forces dans le duel

Pendant ce temps, l’entraîneur tunisien a déclaré que son équipe jouera contre l’Algérie avec toute sa force dans le but de remporter le titre.

« Nous allons utiliser toute notre expérience et notre talent pour obtenir la victoire en finale. Nous voulons remporter le titre pour nos fans et pour Yassine Meriah, blessé. Ce sera un match équilibré car les deux équipes entreront en finale avec des chances égales », a-t-il déclaré.

En réponse à une question, Kebaier a déclaré que l’équipe devra surmonter les difficultés pour remporter le titre.

« Nous avons dû faire face à de nombreuses blessures et à des joueurs absents en raison du COVID-19. Nous devrons également surmonter l’absence de Yassine Meriah », a-t-il déclaré.

Quant à Mejbri, il a déclaré : « Je suis très excité par la finale contre l’Algérie. Après tout, c’est une finale. Nous allons tout donner et nous concentrer sur notre jeu ».

« Cela signifierait beaucoup, non seulement pour les joueurs mais aussi pour le pays dans son ensemble. Tout le monde sait ce que c’est en Afrique et en Tunisie : on vit, on mange et on dort du football. Donc si nous devions gagner, cela nous rapprocherait encore plus de notre peuple, en allant dans la bonne direction ensemble et cela nous donnerait tellement de force pour continuer et réaliser encore plus de choses », a-t-il ajouté.