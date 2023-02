Foot – Coupe d’Allemagne: l’Union Berlin et Stuttgart premiers qualifiés pour les 1/4 de finales

L’Union Berlin s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe d’Allemagne, en venant à bout de Wolfsburg 2 à 1, mardi soir, alors que Stuttgart s’est également hissé en quarts, dans la douleur, en sortant Paderborn, club de 2e division.

Belle surprise de cette saison 2022/23 en Allemagne, l’Union Berlin poursuit son parcours en Coupe d’Allemagne, atteignant comme en 2019/20 les quarts de finale de la compétition.

Les huitièmes de finale de la Coupe se poursuivent mercredi soir, avec le tenant du titre, le RB Leipzig, qui reçoit Hoffenheim, alors que le Bayern se déplace à Mayence et visera un premier succès en 2023 après trois matches nuls en Bundesliga (à Leipzig, et contre Cologne et Francfort).

Les résultats

===============

Les clubs précédés d’un (+) qualifiés pour les quarts de finale

Paderborn (2) – (+) Stuttgart (1) 1-2

(+) Union Berlin (1) – Wolfsburg (1) 2-1

. Le programme

==============

Mercredi 1er février

(18h00) RB Leipzig (1) – Hoffenheim (1)

(20h45) Mayence (1) – Bayern Munich (1)

Mardi 7 février

(18h00) Sandhausen (2) – Fribourg (1)

(20h45) Francfort (1) – Darmstadt (2)

Mercredi 8 février

(18h00) Nurenberg (2) – Fortuna Düsseldorf (2)

(20h45) Bochum (1) – Borussia Dortmund (1)

Le tirage au sort des quarts de finale est programmé le 19 février.