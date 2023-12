Foot – Coupe d’Allemagne: Stuttgart qualifié pour les quarts en sortant Dortmund

Stuttgart s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d’Allemagne après sa victoire 2-0 contre le Borussia Dortmund, mercredi lors du choc entre le 3e et le 5e de Bundesliga.

Après une première mi-temps plutôt fermée, un doublé de l’attaquant guinéen Serhou Guirassy (54e, 77e) a permis au VfB Stuttgart de prendre le dessus sur le club de la Ruhr, quintuple vainqueur de la Coupe et prochain adversaire du Paris SG en Ligue des champions.

La surprise de la soirée est une nouvelle fois venue du pensionnaire de 3e division Sarrebruck, tombeur du Bayern Munich au tour précédent et qui cette fois a fait chuter le 7e de Bundesliga, l’Eintracht Francfort (2-0).

Dans les autres matches disputés mercredi, l’actuel leader la Bundesliga, le Bayer Leverkusen s’est facilement imposé (3-1) face au club de D2 Paderborn. Dans le dernier match de la soirée, un duel entre clubs de 2e division, le Hertha Berlin et Hambourg ont étaient à égalité (2-) à la fin du temps réglementaire.

Les autres qualifiés pour les quarts, qui ont obtenu leur billet mardi sont M?nchengladbach et trois clubs évoluant en D2: Kaiserslautern, Sankt Pauli et Fortuna Düsseldorf.

La coupe d’Allemagne se joue sur un seul match, sur le terrain du premier tiré au sort.

Résultats des matches joués mercredi:

(+) Sarrebruck – Eintracht Francfort 2 – 0

(+) Bayer Leverkusen – Paderborn 3 – 1

(+) Stuttgart – Dortmund 2-0

(20h45) Hertha Berlin – Hambourg

Résultats des matches joués mardi:

(+) Kaiserslautern – Nuremberg 2 – 0

Magdebourg – (+) Fortuna Düsseldorf 1 – 2

(+) M?nchengladbach – Wolfsburg 1 – 0 a.p.

FC 08 Homburg – (+) St Pauli 1 – 4

Les clubs suivis d’un « + » sont qualifiés pour la phase suivante.

