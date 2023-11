Foot-Coupe de la CAF (Phase de poules/1re J/Gr C) CA-Dreams FC (2-0): Les déclarations d’aprés-match

Voici les déclarations des entraîneurs, à l’issue du match de la première journée de la phase de poules (Groupe C) de la coupe de la Confédération africaine de football, remporté dimanche au stade Hamadi Agrébi de Radès par le Club africain devant la formation ghanéenne de Dreams FC 2-0:

Said Saibi (entraîneur du Club africain): « Nous avons fait l’essentiel en engrangeant les trois points de la victoire à l’entame de la cette campagne africaine dans un match où il fallait bien négocier ces différentes phases et prendre l’avantage d’entrée de jeu. Il s’agissait de notre première sortie officielle, après 25 jours de trêve dont on craint les éventuelles conséquences sur le rendement du groupe. Aujourd’hui, nous avons bien géré le match et dominé le débat en prenant l’avantage très tôt. Les consignes données aux joueurs ont été appliquées à la lettres, notamment, de bien négocier les occasions qui se présentent et ne pas consentir beaucoup d’effort et d’énergie eu égard au marathon qui nous attend. On abordera désormais une trentaine de jours voire un peu plus qui s’annoncent difficile avec 8 matchs programmés, ce qui implique une très bonne gestion de l’effectif et de l’effort ».

Abdul Karim Zito (entraîneur Dreams FC): « L’équipe a livré une prestation acceptable dans une confrontation difficile avec un adversaire expérimenté et ayant des traditions en compétitions africaines. La défaite 0-2 peut être considérée comme un résultat logique étant donné qu’il s’agit de notre première participation à la phase de poules et qu’on manque d’expérience. Après avoir encaissé très tôt les deux buts, nous avons tenté de faire une réaction, mais le bon déploiement des joueurs de l’équipe adverse a compromis nos tentatives. Il va falloir travailler davantage pour se montrer sous un meilleure visage lors des prochaines échéances ».

