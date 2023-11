Foot-Coupe de la CAF (Phase de poules/1re J/Gr C): Le Club africain bat Dreams FC 2-0

Le Club africain s’est imposé face à la formation ghanéenne de Dreams FC 2-0, en match comptant pour la première journée de la phase de poules (Groupe C) de la coupe de la Confédération africaine de football, disputé dimanche au stade Hamadi Agrébi de Radès.

L’algérien Tayeb Meziani et Bssem Srarfi ont signé les deux buts clubistes, respectivement à la 5e et à la 19e minutes de jeu.

Lors de la 2e journée, le club de Bab Jedid affrontera les angolais d’Academica Lobito, dimanche 3 décembre prochain.

Pour rappel, le Club Africain a été versé dans le groupe C aux côtés de Rivers United (Nigeria), Dreams (Ghana) et Academica Lobito (Angola).

