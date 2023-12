Foot-Coupe de la CAF (Phase de poules/3eJ/Gr C): Le Club africain s’incline devant Dreams FC 0-1

Le Club africain s’est incliné devant la formation nigériane de Rivers United (0-1), ce dimanche au stade Godswill Akpabio, pour le compte de la troisième journée de la phase de poules (Groupe C) de la coupe de la Confédération africaine de football.

L’unique but de la rencontre a été signé Nyima Nwagua à la 43e minute de jeu.

Il s’agit, note-t-on, du premier revers pour les clubistes, après deux victoires consécutives, qui le freine dans ses ambitions de conforter son leadetship dans le groupe et baliser la voie vers les quarts de la compétition.

Le club africain est rejoint en tête du classement par son adversaire du jour avec 6 points chacun, suivis de Dremas FC (3 points), tandis que Académica Lobito ferme la marche avec 1 point.

L’autre match du groupe oppose actuellement dreams FC à Académia Lobito.

