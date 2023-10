Foot – Coupe de la Confédération africaine (2e tour préliminaire retour) : résultats complets

Résultats complets des rencontres du 2e tour préliminaire retour de la Coupe de la Confédération africaine de football, disputées vendredi samedi, et dimanche :

Vendredi, 29 septembre :

Retour Aller

Aigle Noir (Burundi) – (+) Stade Malien (Mali) 3-1 0-2

(+) Supersport (Afrique du Sud) – Gaborone (Botswana) 3-0 1-1

(+) AS Berkane (Maroc) – Bendel Insurance (Nigeria) 1-0 2-2

Samedi, 30 septembre :

(+) Zamalek (Egypte) – AS Arta (Djibouti) 4-1 0-2

Kampala City (Ouganda) – (+) Abu Salim (Libye) 3-2 1-3

Academie de FAD (Côte d’Ivoire) – (+) SOAR (Guinée) 0-2 2-1

Kallon FC (Sierra-Leone) – (+) Dreams (Ghana) 1-1 1-2

Rayon Sport (Rwanda) – (+) Al-Hilal Benghazi (Libye) 1-1 1-1 (Al-Hilal Benghazi aux t.a.b : 2-4)

(+) Sagrada (Angola) – Ferroviario Maputo (Mozambique) 1-0 0-1 (Sagrada aux t.a.b : 5-3)

Dimanche, 1e octobre :

(+) Diables Noirs (Congo) – MUZA (Zambie) 2-0 2-1

St Eloi Lupopo (RD Congo) – (+) Sekhukhune (Afrique du Sud) 1-1 1-3

(+) Club Africain (Tunisie) – Bahir Dar Kenema (Ethiopie) 3-0 0-2

(+) Future FC (Egypte) – Singida Foutain Gate (Tanzanie) 4-1 0-1

(+) Rivers United (Nigeria) – Etoile Filante (Burkina Faso) 2-0 0-0

(+) Academica (Angola) – Al Merriekh Juba (Soudan-Sud) 3-0 0-0

(+) USM Alger (Algérie) – FUS Rabat (Maroc) 0-0 1-1

NB : Les clubs précédés par (+) sont qualifiés pour la phase de poules, dont le tirage au sort au lieu vendredi à Johannesbourg.

