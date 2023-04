Foot – Coupe de Tunisie (1/2 finales) – C.Africain-O.Béja : l’Egyptien Ahmed Maarouf au sifflet

La Direction Nationale de l’Arbitrage a désigné l’arbitre égyptien Mohamed Maarouf pour diriger le match qui opposera le Club Africain à l’Olympique de Béja, mercredi au stade Hammadi Agrebi de Radès (13h30), pour le compte des demi-finales de la coupe de Tunisie de football (édition Hédi Chaker).

Maarouf sera assisté par ses compatriotes Ahmed Taoufik et Wahid Youssef, et par Abdelaziz Sayed en tant que quatrième arbitre.

L’arbitre de la VAR sera le Tunisien Haythem Guirat qui sera assisté par Skander Jaballah.

Rappelons que le même trio égyptien avait officié, dimanche dernier, le match en retard de la Ligue 1, entre l’Espérance de Tunis et l’US Monastir (1-1).

L’autre demi-finale opposera jeudi à Radès, l’Espérance de Tunis au Stade Tunisien.

