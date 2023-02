Foot – Coupe de Tunisie (16e, 8e et 1/4 de finale) : Le tirage au sort

Le tirage au sort des seizièmes, huitièmes et quarts de finale de la coupe de Tunisie de football 2022-2023, édition Hédi Chaker, a été effectué lundi soir au cours de l’émission Attessia Sport, et a donné lieu aux confrontations suivantes :

Programme des seizièmes de finale :

Match 1 : SA Menzel Bourguiba (Amateurs Niv 2) – ES Hammam Sousse (L1)

Match 2 : US Ben Guerdane (L1) – US Monastir (L1)

Match 3 : US Boussalem (Amateur Niv 1) – Stade Tunisien (L1)

Match 4 : Etoile du Sahel (L1) – AS Soliman (L1)

Match 5 : CS Msaken (L2) – AS Réjiche (L1)

Match 6 : Espérance de Tunis (L1) – ES Jerba (L2)

Match 7 : CS Chebba (L1) – CS Hammam-lif (L1)

Match 8 : JS Omrane (L2) – O.Sidi Bouzid (L1)

Match 9 : LPS Tozeur (Amateur Niv 1) – EGS Gafsa (L2)

Match 10 : CS Sfaxien (L1) – SS Sfaxien (L2)

Match 11 : AS Megrine (Amateur Niv1) – CA Bizertin (L1)

Match 12 : GS Bekalta (Régionale 1) – ES Bouhajla (Amateur Niv 1)

Match 13 : AS Kasserine (Amateurs Niv 1)- ES Radès (L2)

Match 14 : FC Hammamet (Amateur Niv 1) – O. Béja (L1)

Match 15 : US Tataouine (L1) – ES Metlaoui (L1)

Match 16 : C. Africain (L1) – EM Mahdia (L2)

Les matches auront lieu le dimanche 12 février, sauf pour les matches de l’Espérance de Tunis et de l’US Monastir qui se joueront en milieu de semaine, en raison de leurs engagements dans les coupes africaines inter-clubs.

Programme des huitièmes de finale :

Match 17 : Vainqueur (Olympique de Béja – FC Hammamet) Vs Vainqueur (AS Kasserine – ES Radès)

Match 18 : Vainqueur (AS Megrine – Club A. Bizertin) Vs Vainqueur (LPS Tozeur Vs EGS Gafsa)

Match 19 : Vainqueur (JS Omrane – O.Sidi Bouzid) Vs Vainqueur ( CS Sfaxien Vs SS Sfaxien)

Match 20 : Vainqueur (Espérance de Tunis – ES Jerba) Vs Vainqueur (US Ben Guerdane – US Monastir)

Match 21 : Vainqueur (Club Africain – EM Mahdia) Vs Vainqueur (CS Msaken – AS Rejiche)

Match 22 : Vainqueur (SA Menzel Bourguiba – ES Hammam Sousse ) Vs Vainqueur (ES Bouhajla – GS Bekalta)

Match 23 : Vainqueur (US Boussalem – Stade Tunisien) Vs Vainqueur (Etoile du Sahel – AS Soliman)

Match 24 : Vainqueur (US Tataouine – ES Métlaoui) Vs Vainqueur (CS Chebba – CS Hammam-Lif)

Les matches auront lieu le 19 février

Programme des quarts de finale :

Match 25 : Vainqueur 22 – Vainqueur 21

Match 26 : Vainqueur 19 – Vainqueur 17

Match 27 : Vainqueur 23 – Vainqueur 24

Match 28 : Vainqueur 20 – Vainqueur 18

Les matches auront lieu les 26 février et 5 mars.