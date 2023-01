Foot-Coupe de Tunisie (4e tour préliminaire): Désignation des arbitres

Arbitres des rencontres du 4e tour préliminaire de la coupe de Tunisie de football, édition 2022-2023, prévues vendredi 27 janvier (Tous les matchs à 13h30):

Vendredi 27 janvier:

EM Mahdia – AS Gabès Arb: Haythem Trabelsi

Tebolbou Gabès – JS Omrane Arb: Mhamed Ali Karouia

CF Mdhila – CS Msaken Arb: Firas Gdoura

ES Bouhajla – CS Zaouiet Sousse Arb: Wassim Yousfi

CS Ksour – GS Bekalta Arb: Walid Bennani

EGS Gafsa – US Ksibet Mediouni Arb: Marouane Khémiri

CS Hammam Lif – CS Korba Arb: Sofien Jbara

ES Radès – SS Sidi Makhlouf Arb: Rochdi Guezguez

Al Ahly Hajri – US Bousalem Arb: Rayen Boukhchina

Jridet Tozeur – AS Battan Arb: Anouar Akrouti

AS Sakiet daier – AS Kasserine Arb: Abdelhamid Badreddine

ES Bouchemma – SA Manzel Bourguiba Arb: Akrem Neili

JS Kairouan – SS Sfaxien Arb: Firas Fouli

SC Ben Arous – CF Hammamet Arb: Ilyes Nhari

AS Guetar – ES Jerba Arb: Motassar Belarbi

LS Sidi Bouzid – AS Mégrine Arb: Ali Mokhtar

