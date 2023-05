Foot-Coupe de Tunisie (finale): La 16e pour l’Espérance ou la 3e pour l’O Béja

Le stade Hamadi Agrébi de Radès accueillera demain dimanche à partir de 16h, la finale de la coupe de Tunisie de football 2022-2023, édition « Hédi Chaker » qui opposera l’Espérance sportive de Tunis à l’Olympique de Béja.

Une confrontation avec un titre à la clé que les deux formations, spécialistes de la compétition, aborderont avec la ferne volonté d’enrichir leur palmarès avec un nouveau sacre qui échappe au club de Bab Souika depuis 2016 et à celui de la capitale du sucre depuis 2010.

Pour l’Espérance ST qui négociera sa 26e finale en coupe, il s’agira de conforter son statut de club le plus titré dans la compétition, tandis que l’O Béja, qui fête sa 5e finale, tentera de rafler une troisième coupe, la première aux dépens d’un club de la capitale.

Par ailleurs, un nouveau sacre contribuera à booster davantage le moral de la troupe sang et or qui a enfin renouer avec les victoires en championnat et à tourner la page de son élimination amère en demi-finale de la ligue des champions d’Afrique. L’ES Tunis, rappelle-t-on, est en cours dans la course au titre de champion de Tunisie et se trouve à cinq longueurs du leader étoilé.

Pour ce faire et malgré le poids des absences qui pèse toujours sur les protégés de Mouine Chaabani revenu au bercail en remplacement de Nabil Maaloul, après son long bail en Egypte.

En effet, avec un infirmerie qui ne désemplie pas, le staff technique espérantiste devra composer avec effectif encore plus réduit, engagement de Raed Bouchniba et Ghaith Wahabi en coupe du monde des U20 en Argentine avec la sélection oblige.

Cependant, Chaabani pourra compter sur Mohamed Ali Ben Romdhane et l’ivoirien Foussiney Coulibaly au milieu, au même titre que le jordanien « Charara » auteur d’une belle prestation contre l’US Tataouine lors de la dernière journée du championnat.

De son côté, l’Olympique sera privé des services de la paire Mohamed et Wael Derbali, également engagés avec la sélection U20, ainsi que du gambien Ousmane Coumbassa qui avait écopé d’un carton rouge devant l’Etoile du Sahel.

Devant ce fait, le coach Jamel Khecharem devra trouver des alternatives et l’équation à même de permettre à son équipe de conserver son équilibre tant au niveau de la défense qu’à celui de la construction offensive. Objectif: tenter de rééditer le scénario du match du succès de la 3e journée play-off devant l’Espérance 2-0 à Béja.

Pour rappel, la finale de l’édition 2022-2023 de la coupe de Tunisie sera arbitrée par Haythem Guirat, en présence de 30 mille spectateurs (15 mille pour chaque formation).

s-hass

TUNIS, 27 mai 2023 (TAP) – Le stade Hamadi Agrébi de Radès accueillera demain dimanche à partir de 16h, la finale de la coupe de Tunisie de football 2022-2023, édition « Hédi Chaker » qui opposera l’Espérance sportive de Tunis à l’Olympique de Béja.

Une confrontation avec un titre à la clé que les deux formations, spécialistes de la compétition, aborderont avec la ferne volonté d’enrichir leur palmarès avec un nouveau sacre qui échappe au club de Bab Souika depuis 2016 et à celui de la capitale du sucre depuis 2010.

Pour l’Espérance ST qui négociera sa 26e finale en coupe, il s’agira de conforter son statut de club le plus titré dans la compétition, tandis que l’O Béja, qui fête sa 5e finale, tentera de rafler une troisième coupe, la première aux dépens d’un club de la capitale.

Par ailleurs, un nouveau sacre contribuera à booster davantage le moral de la troupe sang et or qui a enfin renouer avec les victoires en championnat et à tourner la page de son élimination amère en demi-finale de la ligue des champions d’Afrique. L’ES Tunis, rappelle-t-on, est en cours dans la course au titre de champion de Tunisie et se trouve à cinq longueurs du leader étoilé.

Pour ce faire et malgré le poids des absences qui pèse toujours sur les protégés de Mouine Chaabani revenu au bercail en remplacement de Nabil Maaloul, après son long bail en Egypte.

En effet, avec un infirmerie qui ne désemplie pas, le staff technique espérantiste devra composer avec effectif encore plus réduit, engagement de Raed Bouchniba et Ghaith Wahabi en coupe du monde des U20 en Argentine avec la sélection oblige.

Cependant, Chaabani pourra compter sur Mohamed Ali Ben Romdhane et l’ivoirien Foussiney Coulibaly au milieu, au même titre que le jordanien « Charara » auteur d’une belle prestation contre l’US Tataouine lors de la dernière journée du championnat.

De son côté, l’Olympique sera privé des services de la paire Mohamed et Wael Derbali, également engagés avec la sélection U20, ainsi que du gambien Ousmane Coumbassa qui avait écopé d’un carton rouge devant l’Etoile du Sahel.

Devant ce fait, le coach Jamel Khecharem devra trouver des alternatives et l’équation à même de permettre à son équipe de conserver son équilibre tant au niveau de la défense qu’à celui de la construction offensive. Objectif: tenter de rééditer le scénario du match du succès de la 3e journée play-off devant l’Espérance 2-0 à Béja.

Pour rappel, la finale de l’édition 2022-2023 de la coupe de Tunisie sera arbitrée par Haythem Guirat, en présence de 30 mille spectateurs (15 mille pour chaque formation).

- Publicité-