Foot – Coupe de Tunisie: Le CS Sfaxien rejoint l’Etoile du Sahel en finale

L e CS Sfaxien a arraché sa qualification pour la finale de la coupe de Tunisie de football en battant l’Espérance de Tunis, aux tirs au but (4-2) (1-1 au terme du temps réglementaire et des prolongations), lors de la seconde demi-finale disputée jeudi au stade Mhiri à Sfax.

La formation sfaxienne rejoint ainsi en finale l’Etoile du Sahel, finaliste de la dernière édition, qui a assuré sa qualification aux dépens du Stade Gabésien (2-1), lors de la première demi-finale disputée plus tôt à Gabès.

Après une première période marquée par des occasions ratées de part et d’autre, les sang et or parvenaient à ouvrir le score en début de seconde mi-temps sur un but de Taha Yassine Khenissi, bien servi par le Libyen Hamdou El Houni (61).

Un quart d’heure avant la fin du temps réglementaire, les Sfaxiens profitaient de l’absence de la défense espérantiste pour égaliser par l’intermédiaire de Firas Chaouat (75), condamnant leur adversaire à jouer les prolongations. Mais l’égalité persistait encore et les deux équipes étaient obligées de recourir à la séance des tirs au but pour se départager.

Le dernier mot est revenu finalement aux noir et blanc, sauvés par un excellent gardien, Aymen Dahmène, qui s’est distingué devant les tirs de Anice Badri et Sameh Derbali, permettant à son équipe de l’emporter sur le score de 4 tirs au but à 2.

Lors de la première demi-finale jouée à Gabès, les étoilés, menés dès la 19e minute suite à un but de Khaled Gharsallaoui, ont su réagir en égalisant d’abord par Hazem Haj Hassan (21) avant de prendre l’avantage par Darwin Gonzalès (45).

La finale qui sera un classico ouvert et indécis entre deux équipes qui se disputent la place du dauphin du championnat, se jouera après la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2019).