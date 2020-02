Foot-Coupe de Tunisie: Programme des 16es de finale

Programme des rencontres des 16es de finale de la coupe de Tunisie de football, prévues les 28, 29 février en cours et le 1er mars prochain:

Vendredi 28 février :

A Borj Amri (14h00 à huis clos):

US Borj Amri – Kalaa Sport

Samedi 29 février :

A Tataouine (12h00):

US Tataouine – AS Ariana

A la Chebba (14h00):

CS Chebba – US Ben Guerdane

A Kairouan (14h00):

JS Kairouanaise – Club Africain

A Sejnane (14h00):

Maali Sejnane – Wided Hamma

A Manzel Temim (14h00):

CS Menzel Temim – SC Ben Arous

Dimanche 01er mars :

A Houmet Essouk Jerba (12h00):

AS Djerba – CS Hammam-Lif

A Rejiche (14h00):

AS Rejiche – Club Sportif Sfaxien

A Boussalem (14h00):

Union Boussalem – EGS Gafsa

A Agareb (14h00):

AS Aguereb – AS Marsa

A Métlouai (14h00):

ES Métlaoui – AS Oued Ellil

A Grombalia (14h00 à huis clos):

Grombalia Sport – CA Bizertin

A Chammekh (14h00):

Zitouna Chammakh – US Monastirienne

Au Bardo (14h00):

Stade Tunisien – AS Solimane

Mercredi 11 mars :

A Sébikha (14h00):

AS Sebikha – Espérance de Tunis

A Korba (14h00):

CS Korba – Etoile du Sahel