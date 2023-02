Foot – Coupe d’Italie: la Juventus rejoint l’Inter Milan en demi-finale

La Juventus a dominé la Lazio Rome (1-0), jeudi à Turin en quart de finale de la Coupe d’Italie.

Les Bianconeri ont débloqué leur compteur juste avant la pause grâce à une tête du défenseur brésilien Gleison Bremer, qui a devancé la sortie du gardien portugais de la Lazio, Luis Maximiano, pour reprendre un centre de l’actif Filip Kostic (44e).

Avec ce but, la Juve a été récompensée d’une première période plus entreprenante, dans le sillage de son duo d’attaquants Dusan Vlahovic et Federico Chiesa, ex-paire de la Fiorentina enfin réunie sous le maillot bianconero. Les deux n’avaient pu être titularisés ensemble depuis l’arrivée du Serbe, il y a un an, en raison d’une grave blessure au genou de l’Italien.

Moise Kean, entré pour Vlahovic, a manqué l’occasion de mettre la Juve à l’abri en seconde période (70e). Mais pas de quoi remettre en cause la qualification aux dépens d’une Lazio globalement peu dangereuse.

Pour les demi-finales, en aller-retour, en avril, la Vieille dame espère qu’elle pourra enfin compter sur un Paul Pogba en forme. Le Français, toujours dans l’attente de jouer un premier match officiel avec la Juve après s’être blessé cet été au genou droit, devrait bientôt retrouver les terrains, malgré un nouveau contretemps cette semaine avec une douleur à une cuisse.

« Ce sont des choses qui arrivent quand un joueur n’a plus joué depuis neuf mois. Il faut un peu de patience, il travaille bien mais on doit naviguer à vue », a souligné son entraîneur Massimiliano Allegri sur Mediaset.

La Juve retrouvera donc en demies l’Inter Milan, qui l’avait battue en finale la saison dernière (4-2 a.p.). Les Nerazzurri se sont qualifiés en écartant mardi l’Atalanta Bergame (1-0).

L’autre demi-finale opposera la Fiorentina, tombeuse du Torino (2-1), à la Cremonese, qui s’est offert l’AS Rome (2-1) mercredi après avoir déjà éliminé Naples (2-2 a.p., 5-4 aux t.a.b.), le leader de la Serie A, en huitièmes de finale.

