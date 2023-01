Foot – Coupe d’Italie: l’AC Milan surpris en 1/8 par un Torino à dix

L’AC Milan s’est fait surprendre à domicile en huitième de finale de la Coupe d’Italie par un Torino pourtant réduit à dix (1-0 après prolongation), piégé par les parades de Vanja Milinkovic-Savic et un contre express conclu par le Français Ndary Adopo.

Le Torino rencontrera en quart de finale la Sampdoria Gênes ou la Fiorentina, opposées jeudi en huitièmes.

Milan, en supériorité numérique depuis l’exclusion pour un deuxième avertissement de Koffi Djidji (70e), a craqué à six minutes de la fin de la prolongation. Alors que Milan poussait pour tenter de forcer le verrou grenat, les Turinois se sont envolés en contre sur l’aile droite par Brian Bayeye dont le centre a été repris sans opposition par Adopo (114e).

Ce but a laissé les Milanais et leurs supporters assommés, trois jours seulement après les deux buts encaissés en fin de rencontre contre l’AS Rome (2-2) en championnat.

Le Torino peut remercier au premier chef son gardien Milinkovic-Savic pour cet exploit à San Siro.

Le portier serbe a d’abord été sauvé par son poteau sur une tête de Charles De Kaetelaere (26e) mais il a ensuite été impeccable face aux assauts adverses, de plus en plus rapprochés quand le Torino s’est retrouvé à dix.

Il a notamment été déterminant sur une frappe lourde du même Belge (45e), deux volées de Theo Hernandez entré en seconde période (83e, 90+2e) et une tentative d’Olivier Giroud lui aussi lancé dans le bain en seconde période (105e).

