Foot – Coupe du Roi Salmane : l’US Monastir pour valider son billet pour le 2e tour

Large vainqueur au math aller de l’équipe yéménite de Fahmane (4-0), l’US Monastir tentera, mercredi au stade Ben Jannet (22h00), de valider sa qualification pour le second tour préliminaire de la coupe du Roi Salmane des clubs arabes, et confirmer ses excellentes performances enregistrées au cours de cette saison qui coïncide avec le centenaire du club.

Le représentant tunisien abordera en effet ce match retour avec des chances réelles de se qualifier au prochain tour, après le large succès du match aller disputé à Ryadh, réalisé grâce à deux doublés de Boubacar Traoré et Idriss Mhirsi.

Les protégés du Serbe Darko Novic qui viennent de tenir en échec l’Espérance de Tunis, dimanche dernier à Radès, en match en retard du super play-off de la Ligue 1, tenteront de confirmer leur bonne forme du moment et de rassurer leurs supporters, une dizaine de jours avant d’accueillir l’ASEC Mimosas de Côte d’Ivoire, pour le compte des quarts de finale de la coupe de la Confédération de la CAF.

En revanche, la vigilance reste de mise pour les coéquipiers de Haykel Chikhaoui pour éviter toute mauvaise surprise de la part d’une équipe qui jouera sans pression et qui compte dans ses rangs des joueurs capables de faire la différence à l’instar de Mamadou Soltane et Wajdi Abdallah Kaid.

Rappelons qu’en cas de qualification, l’US Monastir affrontera au second tour le vainqueur de la double confrontation entre Al Sib d’Oman et Al Mouharraq du Bahrein.

