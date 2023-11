Foot – Des maillots de Messi au Mondial-2022 bientôt aux enchères

Un jeu de six maillots revêtus par Lionel Messi lors de l’épopée victorieuse de l’Argentine à la Coupe du monde de football 2022 au Qatar, sera vendu aux enchères en décembre, a annoncé lundi la société Sotheby’s, qui estime leur valeur à plus de 10 millions de dollars.

Les tuniques aux célèbres rayures bleues et blanches ont été portées par la « Pulga » pendant les premières mi-temps des matches de groupe contre l’Arabie saoudite et le Mexique, puis des 8e contre l’Australie, quarts de finale contre les Pays-Bas, demies contre la Croatie et la finale remportée aux tirs aux buts et au bout du suspense face à la France.

Avec sept buts et la victoire finale, le capitaine de l' »Albiceleste », 35 ans à l’époque, avait conquis le titre suprême qui manquait à son palmarès, prenant sa revanche sur ses échecs lors des quatre éditions précédentes et s’ouvrant la voie vers un huitième Ballon d’Or, remporté le 30 octobre dernier.

Avec ce lot « inestimable », vendu sur internet du 30 novembre au 14 décembre, et exposé au public dans le même temps au siège new-yorkais de Sotheby’s, la société espère une vente à « plus de 10 millions de dollars », ce qui en ferait « la collection de souvenirs de sport la plus précieuse jamais vendue aux enchères », selon un communiqué de Sotheby’s.

A titre de comparaison, le maillot le plus cher vendu aux enchères, celui que portait la légende américaine du basket-ball Michael Jordan lors de la finale de son dernier titre en NBA avec les Chicago Bulls en 1998, était parti pour 10,1 millions de dollars en septembre 2022.

