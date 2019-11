Foot-Eliminatoires CAN 2021 (2ème journée/Gr. D) : le Gabon bat l’Angola (2-1)

Le Gabon s’est imposé face à l’Angola sur

le score de 2 buts à 1, en match comptant pour la deuxième journée (groupe

D) des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football,

disputé dimanche au stade de Franceville (Sud-est).

Les buts des Panthères ont été l’œuvre de Aaron Salem Boupendza (27è) et

Denis Athanase Bouanga (45è). Les Angolais ont réduit le score à la 85è

minute par Yano.

Après cette victoire, le Gabon prend provisoirement la tête du groupe D

avec 4 points devant la Gambie (3 points) et la République démocratique du

Congo (1 point), tandis que l’Angola reste toujours en dernière position

après sa deuxième défaite consécutive.

L’autre match du groupe va opposer, lundi, la Gambie à la République

démocratique du Congo.