Foot – Espagne (18e journée): retour en Liga pour le Barça et le Real

Après dix jours marqués par la Supercoupe d’Espagne en Arabie saoudite et la Coupe du Roi, les deux mastodontes reviennent à

leur Liga domestique pour la 18e journée.

Le Barça, sacré en Supercoupe et leader de Liga, reçoit Getafe dimanche au Camp Nou pour essayer de creuser l’écart avec son dauphin, le Real Madrid, qui

affronte l’Athletic Bilbao quelques heures plus tard.

Derrière eux, la Real Sociedad se rapproche : les Basques, troisièmes avec un match de plus que le Barça et le Real, pourraient revenir à hauteur du club merengue en cas de succès sur la pelouse du Rayo Vallecano samedi.

L’Atlético Madrid reçoit Valladolid samedi, et le Séville FC accueille Cadix en soirée pour un match déjà capital dans la lutte pour le maintien.

Le programme:

Vendredi:

Majorque – Celta Vigo

Samedi:

Rayo Vallecano – Real Sociedad

Espanyol Barcelone – Betis Séville

Atlético Madrid – Valladolid

Séville FC – Cadix

Dimanche:

Villarreal – Gérone

Elche – Osasuna Pampelune

FC Barcelone – Getafe

Athletic Bilbao – Real Madrid

Lundi:

Valence – Almeria

