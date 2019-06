Foot – Espagne: accord trouvé entre Hazard et le Real Madrid pour 146 M EUR (médias)

Le Real Madrid est parvenu à un accord en vue du recrutement du milieu offensif de Chelsea, Eden Hazard, pour un montant

pouvant atteindre 130 millions de livres sterling (146 millions d’euros), indiquent plusieurs médias britanniques jeudi.

Selon un article du Daily Telegraph, le Real et Chelsea sont parvenus à un accord définitif jeudi, après plusieurs jours de négociations.

Hazard est l’une des principales cibles sur le marché des transferts du Real, qui doit se reconstruire après une saison décevante, et la star belge semble tout proche de rejoindre le club espagnol dans les jours à venir.

Le club entraîné par Zinédine Zidane aurait initialement offert environ 88 millions de livres sterling pour le joueur de 28 ans, dont le contrat avec Chelsea expire dans un an, mais la transaction finale pourrait atteindre 130 millions de livres, en incluant les bonus.

Hazard a confié à de nombreuses reprises son intérêt pour le Real qu’il avait tenté de rejoindre l’an passé.

L’international aux 100 sélections avec les Diables Rouges, qui avait signé à Chelsea en 2012, a remporté sous le maillot des “Blues” deux titres de champion d’Angleterre, deux Ligues Europa, une Coupe d’Angleterre et une Coupe de la Ligue.

Avant même l’ouverture du mercato estival, le Real a déjà attiré l’attaquant serbe Luka Jovic (Eintracht Francfort) et le défenseur brésilien Eder Militao (FC Porto), pour un montant total proche de 110 millions d’euros.

L’espoir offensif brésilien Rodrygo, dont le transfert pour 45 millions d’euros en provenance de Santos a été conclu en juin 2018, va également rejoindre les Merengue à l’intersaison.

Le latéral gauche lyonnais Ferland Mendy, valorisé à 50 millions d’euros, doit lui repasser une visite médicale. La première, effectuée mardi, n’avait pas été concluante.