Foot – Espagne: « Benzema, Kroos et Modric vont rester au Real Madrid » (Ancelotti)

Karim Benzema, Toni Kroos et Luka Modric seront madrilènes la saison prochaine, selon l’entraîneur du Real, Carlo Ancelotti, qui a affiché sa confiance à ce sujet vendredi, alors que le trio discute d’une prolongation de leurs contrats, qui se terminent en fin de saison.

« Je pense qu’ils resteront », a estimé le coach italien, relevant que des « discussions » étaient en cours pour Kroos et Modric.

Benzema, Modric et Kroos sont respectivement au Real Madrid depuis 2009, 2012 et 2014, et ont remporté une multitude de titres, dont plusieurs Ligue des champions, avec ce club.

Aujourd’hui âgé de 35 ans, l’attaquant français était arrivé de Lyon, tandis que le milieu croate (37 ans) avait lui rejoint le Real en provenance de Tottenham. Quant à Kroos (33 ans), il avait signé chez les merengues alors qu’il évoluait au Bayern Munich.

Mais si les trois trentenaires restent des pièces maîtresses du Real Madrid, Ancelotti a prévenu que la recherche d’une prolongation de leurs contrats ne devait pas exempter les dirigeants de penser au-delà de leurs cas.

« Nous devons aussi penser au jour où ils arrêteront. (…) Nous devons nous pencher sur le futur du club sous un autre angle », a jugé le technicien italien.

« Nous avons de fantastiques jeunes joueurs, (Eduardo) Camavinga, (Aurélien) Tchouaméni, (Federico) Valverde et (Dani) Ceballos, qui symboliseront une (autre) ère », a encore commenté Ancelotti, dont l’avenir au Real est lui-même indécis puisqu’il s’est récemment dit courtisé par la sélection brésilienne.

Cette saison, le Real Madrid est toujours qualifié en Ligue des champions, dont il est tenant du titre, et a obtenu mercredi son ticket pour la finale de Coupe du Roi après une démonstration (0-4) au Camp Nou contre le FC Barcelone.

En Liga, la « Maison Blanche » devrait en revanche perdre son titre au profit du rival catalan, qui compte 12 points d’avance après 27 journées.

Samedi, le Real reçoit Villarreal tandis que le Barça accueillera lundi son voisin, Gérone.