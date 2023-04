Foot – Espagne/Coupe du Roi: avec un grand Benzema, le Real Madrid renverse le FC Barcelone 4-0 et se hisse en finale

Grâce à trois buts et une passe décisive de Karim Benzema, le Real Madrid, battu 1-0 à l’aller, a renversé la situation et s’est imposé 4-0 au Camp Nou mercredi face au FC Barcelone pour rejoindre Osasuna en finale de la Coupe du Roi d’Espagne.

Les Merengues ont débloqué leur compteur juste avant la pause, sur un contre éclair mené par Vinicius et Benzema (45e+1), puis le Ballon d’Or 2022 a propulsé son équipe vers la finale en plaçant un ballon parfait à la base du poteau gauche de Marc-André ter Stegen (50e) et en transformant un pénalty provoqué par Vinicius (58e), avant de conclure son triplé à la 81e.

